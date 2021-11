Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Brand in Lagerhalle am Kornhaus

Waburg (ots)

Am Freitag, 05.11.21, gegen 19.14 Uhr, meldete ein aufmerksamer Passant eine starke Rauchentwicklung aus einer Lagerhalle am ehemaligen Kornhaus an der Straße Landfurt in Warburg. In der Lagerhalle lagerten Strohballen, die Feuer gefangen hatten. Die Feuerwehr Warburg löschte mit starken Kräften den Brand. Die Landfurt wurde für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Zur Schadenshöhe und Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Höxter: 05271-962-0./TT

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell