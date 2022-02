Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.02.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Waldenburg: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Rund 16.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf der Bundesstraße 19 bei Waldenburg. Gegen 8.30 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Ford Transit die Bundesstraße zwischen Kupferzell und Waldenburg. An der Einmündung zum dortigen Industriegebiet übersah der Mann vermutlich durch die tiefstehende Sonne einen an der Ampel wartenden Lkw eines 57-Jährigen und fuhr auf den stehenden Laster auf. Durch den Aufprall wurde der Transporter-Fahrer leicht verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Lasterfahrer blieb unverletzt.

Öhringen-Möglingen: Diebe unterwegs - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Mittwoch unbemerkt Zutritt zu einer Garage in Öhringen-Möglingen und entwendeten hochwertige Gegenstände. Zwischen 20 Uhr und 7 Uhr, vermutlich gegen 2.30 Uhr, begaben sich die Diebe in den Lerchenweg, öffneten die unverschlossene Garage und durchsuchten das Innere. Schlussendlich nahmen die Täter einen E-Bike-Akku und das dazugehörige Ladegerät, zwei Kettensägen und zwei Akkuschrauber mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Neuenstein: Zigarettenautomat versucht aufzubrechen

Zwei Männer versuchten am Mittwochabend einen Zigarettenautomaten in Neuenstein aufzubrechen und wurden anschließend festgenommen. Gegen 18.45 Uhr begaben sich die Täter zu dem Automaten in der Max-Eyth-Straße und machten sich an diesem zu schaffen. Hierbei versuchten sie unter anderem das Gehäuse mit einem Trennschleifer aufzubrechen und ergriffen daraufhin die Flucht. Zeugen beobachteten die Männer und alarmierten die Polizei. Im Rahmen der Fahndung wurde ein 34-jähriger und ein 36-jähriger Tatverdächtiger angetroffen und vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu der Tat dauern noch an.

Öhringen-Cappel: Überholt trotz Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Ein 32-jähriger Kraftradfahrer fiel am Mittwochabend durch seine gefährliche Fahrweise auf der Landesstraße 1036 bei Öhringen auf und versuchte vor der Polizei zu flüchten. Der Mann war mit seinem KTM Kraftrad gegen 18 Uhr zwischen Öhringen-Cappel und Neuenstein unterwegs. Hierbei war er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und überholte trotz Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge. Die entgegenkommenden Fahrzeuge mussten teilweise nach rechts ausweichen um einen Zusammenprall zu verhindern. Als er von Polizeibeamten angehalten werden sollte, ignorierte er das Blaulicht mit Martinshorn und sämtliche Anhaltesignale der Beamten. Auf dem Radweg parallel zur Landesstraße 1036 in Neuenstein konnte der Mann mit seiner KTM gestellt, angehalten und kontrolliert werden. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall und zu dem Fahrverhalten machen können sowie Personen, die durch die rücksichtslose Fahrweise gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 930 zu melden.

