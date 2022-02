Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.02.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 17.30 Uhr mit einem Fahrzeug einen Lieferwagen in Kupferzell und fuhr davon. Der oder die Unbekannte touchierte mit dem Gefährt, vermutlich ein Baustellenfahrzeug, den in der Kirchgasse geparkten Opel Movano. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Waldenburg: Stromkasten beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten in den vergangenen Wochen einen Schaltschrank eines Stromnetzanbieters in Waldenburg. Die Täter begaben sich zu dem an der Straße "Untermühle" grenzenden Flurstück und verursachten rund 1.500 Euro Sachschaden an dem dortigen Schaltschrank. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den Tätern machen können, sich beim Polizeiposten Krautheim unter der Telefonnummer 06294 234 zu melden.

Forchtenberg-Sindringen: In den Gegenverkehr geraten

Der Witterung nicht angepasste Geschwindigkeit war vermutlich die Ursache eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 1045 bei Forchtenberg-Sindringen. Gegen 6.15 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Renault Twingo die Landesstraße zwischen Ernsbach und Sindringen. Infolge von Glätte geriet der Mann mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und kollidierte mit den entgegenkommen VW Golf eines 53-Jährigen und Dacia Logan eines 42-Jährigen. Anschließend wurde der Renault nach rechts abgewiesen und prallte gegen die Schutzplanke. Durch den Zusammenprall erlitten der 53-jährige Golffahrer und die 59-jährige Beifahrerin in dem Renault leichte Verletzungen. Sie mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Der Twingo und der Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell