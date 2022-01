Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Toilettenhäuschen durch Sturm umgefallen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 30.01.2022 gegen 10:30 Uhr wurde der Polizei ein teilweise auf der Fahrbahn, in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim, liegendes Toilettenhäuschen gemeldet. Vermutlich wurde es durch Sturmböen erfasst und dadurch umgeworfen. Durch die Streifenwagenbesatzung wurde das Toilettenhäuschen von der Straße entfernt. Nach jetzigem Stand kam zu keiner Gefährdung von Verkehrsteilnehmern.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell