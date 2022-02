Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.02.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Auffahrunfall mit verletzter Person

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Wertheim wurde eine 58-Jährige leicht verletzt. Gegen 11.15 Uhr war ein 54-Jähriger mit seinem BMW in der Wertheimer Bahnhofstraße unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr der Mann mit seinem PKW auf den vor ihm fahrenden Toyota einer 58-Jährigen auf. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 16.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell