Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Boostedt - Festnahme nach Katalysatoren-Diebstahl

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es auf dem Gelände eines Autohauses in Boostedt zu einem Diebstahl von Katalysatoren gekommen - in der Nacht auf heute nahmen Beamte der Diensthundestaffel zwei Tatverdächtige vorläufig fest, als sie ihr zurückgelassenes Werkzeug holen wollten.

Kurz vor Mitternacht am Mittwoch (15.09.2021) alarmierte ein Spaziergänger die Polizei, nachdem er im Bereich Springender Hirsch Sägegeräusche vernommen hatte.

Eine Streife der Polizeistation Bad Bramstedt stellte auf dem Gelände einer Werkstatt zwei Pkw fest, an denen die Täter die Katalysatoren abgebaut hatten. Ein drittes Fahrzeug war aufgebockt, der Katalysator aber noch dran.

Ein Diensthund nahm eine Fährte auf und führte die Beamten unter anderem zu Werkzeug, dass durch die Täter zurückgelassen worden sein dürfte.

Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach den Tätern verlief in der Nacht ergebnislos.

Beamte der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Bad Segeberg beobachteten in der darauffolgenden Nacht den Ablageort des Werkzeugs.

Kurz nach Mitternacht (17.09.2021) näherte sich auf der Industriestraße ein Pkw. Zwei Männer begaben sich ins Gleisbett der AKN auf dem Weg zum Werkzeugversteck.

Die Beamten griffen zu und nahmen die beiden Männer im Alter von 29 und 45 Jahren nach kurze Flucht vorläufig fest.

Anschließend wurden die Festgenommenen dem Gewahrsam des Polizeireviers Bad Segeberg zugeführt.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entließen die Ermittler die beiden Tatverdächtigen im Laufe des Vormittags aus Mangel an Haftgründen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell