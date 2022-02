Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.02.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Niedernhall: Nach Unfall randaliert

Ein 25-Jähriger verursachte am Samstagabend einen Unfall in Niedernhall und widersetzte sich anschließend den Polizeibeamten. Der Mann fuhr gegen 18.45 Uhr auf der Austraße in Richtung Criesbacher Straße. Dort kollidierte er mit seinem BMW mit einem geparkten Seat. Durch den Unfall entstand Sachschaden von rund 40.000 Euro. Der Besitzer des Seat hörte den Knall und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen bei dem 25-Jährigen während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahr, weshalb ein Test durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Daher sollte der Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht werden. Auf dem Weg randalierte der Mann im Streifenwagen und widersetzte sich dem Transport. Auch im Krankenhaus wehrte sich der Mann gegen die Blutentnahme, weshalb er von vier Beamten festgehalten werden musste. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und er muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Öhringen: Kollision zweier Pkw - Person verletzt

Eine verletzte Pkw-Lenkerin und rund 9.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag in Öhringen. Der Fahrer eines Audi fuhr gegen 16 Uhr auf der Hebelstraße und bog an der Einmündung zur Platanenallee nach rechts ab. Hierbei übersah er vermutlich die vorfahrtberechtigte Fahrerin eines VW Golf und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt.

