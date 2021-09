Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Im Schwimmbad randaliert

Ohrdruf / LK Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter im Schwimmbad von Wölfis ein Fenster aufgebrochen und sich so Zutritt verschafft. In den Räumlichkeiten brachen sie mehrere Türen und Schränke auf. Ob die Täter Beute machen konnten, ist bis dato nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Die Polizei Gotha bittet um sachdienliche Hinweise, welche zur Aufklärung des Einbruchs dienen können. Az 0222898 (ri)

