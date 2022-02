Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.02.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Randale in der Tankstelle endet im Polizeigewahrsam

Eine alkoholisierte 27-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, nachdem Sie am frühen Samstagmorgen in einer Tankstelle in Heilbronn-Böckingen randaliert sowie eine Angestellte beleidigt und angegriffen hatte. Die Frau war gegen 5.30 Uhr in das Gebäude in der Wilhelm-Leuschner-Straße gekommen und hatte zunächst um Hilfe gebeten. Die angetrunkene Frau beleidigte eine 56-jährige Angestellte und attackierte diese körperlich, als die Angestellt die Frau aus der Tankstelle verwies. Die Angreiferin konnte durch weitere Kunden aus dem Verkaufsraum gedrängt werden. Die 27-Jährige betrat das Geschäft erneut und randalierte weiter. Die Frau wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab knapp zwei Promille. Sie muss nun mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung rechnen.

Heilbronn: Unfall mit Bus gebaut - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Mit etwa 0,6 Promille war ein Busfahrer in der Nacht auf Samstag in Heilbronn unterwegs. Weil er eine knappe halbe Stunde zum Rangieren benötigte wurde der Polizei ein Linienbus in der Haagstraße / Hechtstraße gemeldet. Die Polizisten konnten nicht nur feststellen, dass der Busfahrer mit seinem Fahrzeug einen Baum und mehrere Pfosten im Kurvenbereich beschädigt hatte, sondern auch, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab 0,6 Promille bei dem 62-Jährigen. Die Fahrt war für den Mann beendet und er musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang unbekannt. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss rechnen.

Gemmingen: Auto nach Unfall zurückgelassen - Zeugen gesucht

Ihr Auto ließ eine unbekannte Person am Samstag gegen 23.30 Uhr auf der B293 zwischen Gemmingen und Stebbach zurück, nachdem sie mit ihrem Opel Tigra mit der Leitplanke kollidiert war. Der Lenker des Opel Tigra befuhr die Bundesstraße in Richtung Eppingen, als dieser aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke fuhr. Anstatt an der Unfallstelle zu warten und die Polizei zu verständigen, wendete die unbekannte Person ihr Fahrzeug und fuhr noch etwa einen Kilometer in Richtung Heilbronn, bevor Sie ihren Opel am Straßenrand abstellte und sich zu Fuß entfernte. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder etwas Verdächtiges gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Heilbronn: Ohne Führerschein Unfall verursacht und geflüchtet

Ein 22-Jähriger war ohne Führerschein in einem Kia am Samstagabend in Heilbronn an einem Unfall beteiligt und fuhr danach einfach davon. Gegen 18.00 Uhr war der Kia-Lenker mit seinem Fahrzeug vom Straßenrand in der Lohtorstraße angefahren. Dabei kollidierte er mit einem vorbeifahrenden BMW eines 26-Jährigen. Als der BMW-Fahrer ihn aufforderte auszusteigen, gab der 22-Jährige Gas und fuhr davon. Der BMW-Lenker der vor dem Kia Ceed gestanden war, musste sich nach Zeugenangaben durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Der Kia-Fahrer konnte in der Folge durch die Polizei ermittelt werden. Er muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen der Unfallflucht rechnen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

A81 / Weinsberg: zwei Leichtverletzte und 15.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Leicht verletzt wurden zwei 52 und 26 Jahre alte Autofahrer am Samstagnachmittag auf der Autobahn 81 bei Weinsberg. Der 52-Jährige war mit seinem VW gegen 14.10 Uhr auf dem linken der zwei Fahrtstreifen in Richtung Würzburg unterwegs. Auf dem rechten Fahrtstreifen fuhr der 26-Jährige mit seinem Seat auf gleicher Höhe. Vor dem Tunnel Hölzern kommt der VW-Lenker von seiner Spur ab und kollidiert mit dem Seat, der auf dem rechten Fahrtstreifen fuhr. In der Folge lenkte der 52-Jährige seinen Arteon nach links und prallte gegen die Mittelleitplanke. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Neckarwestheim: 25.000 Euro Sachschaden bei Unfall

An der Kreuzung der Kreisstraße 2156 bei Neckarwestheim-Pfahlhof und Winzerhausen stieß am Sonntagnachmittag ein 42-Jähriger mit seinem Vito mit dem Mercedes einer 73-Jährigen zusammen. Der Vito-Fahrer überquerte gegen 15 Uhr die Kreuzung von Winzerhausen in Richtung Neckarwestheim und prallte im Kreuzungsbereich mit dem bevorrechtigten Mercedes des Seniors zusammen, der von Ilsfeld in Richtung Ottmarsheim unterwegs war. Die beiden Fahrzeugführer und die 72-jährige Beifahrerin des Mercedes wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Insassen des Mercedes wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

