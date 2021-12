Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Dienstagmorgen kam es gegen 7.45 Uhr auf der Fichtenstraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 37-Jährige war mit ihrem grauen Dacia in Richtung Lingener Straße unterwegs. Dabei kam es in Höhe der Straße Kohdiek zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden unbekannten Auto, wodurch der Seitenspiegel des Dacia beschädigt wurde. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

