Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.03.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Mulfingen: Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Am Dienstagabend verursachte ein 18-Jähriger mit seinem Audi in Mulfingen einen Unfall mit mehreren geparkten Fahrzeugen. Er befuhr die Hauptstraße in Richtung Jagst und kam gegen 20.15 Uhr vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Dabei rammte er einen geparkten BMW, der durch den Aufprall auf einen davor geparkten Opel geschoben wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt.

Öhringen: Auffahrunfall auf Sattelzug

Auf der A6 an der Anschlussstelle Öhringen fuhr am Dienstag kurz nach 11 Uhr ein Fahrer mit seinem Audi SQ8 auf einen Sattelzug auf. Der Audi-Fahrer war in Richtung Mannheim auf die Autobahn gefahren und übersah den wegen eines Stauendes bremsenden Sattelzug. Beide Personen blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.

Öhringen: Kastenwagen in Unfall mit mehreren Fahrzeugen verwickelt - Zeugen gesucht

Ein roter Kastenwagen war am Dienstagabend gegen halb 7 Uhr auf der Landesstraße 1036 bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen beteiligt. Zwischen Cappel und Untersöllbach überholte der Fahrer des Kastenwagens ein Leicht-Kfz woraufhin ein entgegenkommender VW Polo-Fahrer abbremsen musste. Ein dahinterfahrender Mercedes-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW Polo auf. Dieser kam von der Straße ab und in einer Wiese zum Stehen. Durch den Aufprall gerät der Mercedes auf die Gegenfahrbahn und kollidiert frontal mit dem Leicht-Kfz. Die Fahrer des VW Polos und des Leicht-Kfz wurden leicht verletzt. Keines der beteiligten Fahrzeuge war fahrbereit und es entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro. Der rote Kastenwagen, bei dem es sich vermutlich um eine Mercedes Sprinter handelt, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Künzelsau/Schwäbisch Hall.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall, dem roten Kastenwagen oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell