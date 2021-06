Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Alleestraße / Goethestraße / Richard-Wagner-Straße am Mittwoch, 2. Juni, wurde die 29-jährige Fahrerin eines Hyundais leicht verletzt.

Eine 69-Jährige fuhr gegen 12.40 Uhr mit ihrem Ford auf der Richard-Wagner-Straße in Richtung Goethestraße. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit der Hyundaifahrerin zusammen, die auf der Alleestraße in Richtung Osten unterwegs war. Die Fordfahrerin soll laut Zeugenangaben das Rotlicht der Ampel übersehen haben. Beide Hammerinnen kamen zunächst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, das die 29-Jährige leicht verletzt und die 69-Jährige unverletzt verlassen konnten. Während der Unfallaufnahme kam es bis 13.30 Uhr aufgrund von Sperrungen und Ableitungen zu Verkehrsstörungen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 7500 Euro.(hei)

