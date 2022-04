Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Busfahrer bremst stark - Fahrgast leicht verletzt

Soest (ots)

Am Montag (4. April 2022), gegen 07.15 Uhr, befuhr ein Linienbus den Windmühlenweg in Richtung Brunowall. Als ein circa fünf bis sechs Jahre altes Mädchen mit einem weiß/pinken Kinderrad auf dem Gehweg des Windmühlenweges vom Gehweg abkam und zwischen der Straße und dem Gehweg hinfiel, befürchtete der Busfahrer, dass das Kind auf die Straße rutschen könnte. Aufgrund dessen bremste er seinen Bus kräftig ab. Hierdurch verlor ein 18-jähriger Fahrgast von Möhnesee das Gleichgewicht und prallte mit seinem Kopf gegen einen Haltegriff, wodurch er sich leicht verletzte. Der 18-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der in der Nähe befindliche Erziehungsberechtigte des Kindes wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

