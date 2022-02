Polizei Wuppertal

POL-W: RS Autofahrt endet vor Laternenmast - Frau verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (01.02.2022, 22:50 Uhr) kam es in Remscheid zu einem Unfall, bei dem eine Frau Verletzungen erlitt. Die 39-Jährige war mit ihrem Mercedes auf der Lenneper Straße in Richtung Remscheid Lennep unterwegs, als sie in Höhe der Autobahnzufahrten die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Auf dem begrünten Mittelstreifen kam es in der Folge zum Zusammenstoß mit einem Laternenmast. Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Da der Verdacht besteht, dass sie unter Alkoholeinfluss stand, musste sie eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 43.000 Euro. (sw)

