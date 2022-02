Polizei Wuppertal

POL-W: W - Frau fährt gegen geparkten Lkw

Wuppertal (ots)

In der Jesinghauser Straße kam es am 31.01.2022, um 15:30 Uhr, zu einem Unfall eines Pkw und eines geparkten Lkw. Eine 79-jährige Frau war in ihrem Ford B-MAX in östlicher Richtung unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts auf den Parkstreifen ausscherte. Dort prallte sie gegen einen geparkten Iveco-Lkw. Die 79-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei circa 11.000 Euro. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jb)

