Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - An Schulbus vorbeigefahren - Kind angefahren

Lippstadt (ots)

Einen leicht verletzten 10-jährigen Jungen und schätzungsweise 750 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei am Montag (4. April 2022) nach einem Verkehrsunfall auf der Schulstraße in Lipperode. Gegen 13 Uhr fuhr ein 42-jähriger Lippstädter mit seinem Wagen, nach eigenen Angaben ein wenig schneller als Schrittgeschwindigkeit, an einem wartenden Schulbus der dortigen Bushaltestelle vorbei. Der 10-Jährige lief, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, vor dem Bus über die Straße, sodass der Autofahrer trotz einer Vollbremsung, einen Zusammenstoß zwischen dem Jungen und seinem Wagen nicht mehr verhindern konnte. Der Wagen lud das Kind auf der Motorhaube auf, wonach er zu Boden fiel. Ein Rettungswagen brachte das leicht verletzte Kind zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. (reh)

