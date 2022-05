POL-PDMY: Unfallflucht nach Fahrt durch Maisfeld

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Am 29.04.22 kam es zu einem erneuten Hausfriedensbruch an einer Pumpstation im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler. Wie schon am 27.04.22 wurde sich mit Ketten und Klebstoff fixiert. Auch im aktuellen Fall wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern an. Zu Schäden oder ...

mehr