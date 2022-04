Wesel (ots) - Die Polizei bietet aufgrund der hohen Nachfrage eine weitere Fahrrad-Codieraktion in Xanten an. Bei der Codieraktion am Ostersamstag wurden 52 Fahrräder und E-Bikes codiert. Am Freitag (06.05.2022) von 15-19 Uhr codieren Polizeihauptkommissarin Christiane Löker und Polizeihauptkommissar Bernd Holtermann deshalb auf dem Hof der Polizeiwache Xanten erneut ...

