Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Polizei bietet wegen hoher Nachfrage weitere Fahrrad-Codieraktion an

Wesel (ots)

Die Polizei bietet aufgrund der hohen Nachfrage eine weitere Fahrrad-Codieraktion in Xanten an. Bei der Codieraktion am Ostersamstag wurden 52 Fahrräder und E-Bikes codiert.

Am Freitag (06.05.2022) von 15-19 Uhr codieren Polizeihauptkommissarin Christiane Löker und Polizeihauptkommissar Bernd Holtermann deshalb auf dem Hof der Polizeiwache Xanten erneut Ihre Fahrräder und E-Bikes.

Die Polizei weist nochmal darauf hin, dass die Fahrradcodierung ein wichtiges Mittel ist dem Fahrraddiebstahl zu begegnen. Codierte Fahrräder werden viel seltener gestohlen und die Polizei erkennt bei einer Überprüfung direkt, ob das Rad vom rechtmäßigen Eigentümer gefahren wird. Zudem erleichtert die Codierung eine spätere Zuordnung des Fahrrades, wenn es doch einmal entwendet wurde.

Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden bringen Sie bitte einen Personalausweis und Kaufunterlagen mit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell