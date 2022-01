Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mehrere Glatteisunfälle in Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstagmorgen, 06.01.2022, ist es in Mönchengladbach zu mehreren witterungsbedingten Unfällen gekommen. Dabei erlitten eine Radfahrerin und eine Pedelecfahrerin schwere und ein Radfahrer leichte Verletzungen.

Eine 63-jährige Radfahrerin befuhr gegen 07:30 Uhr die Hehner Straße in Richtung Gladbach. An der Kreuzung Monschauer Straße wollte die Frau links abbiegen. Aufgrund der witterungsbedingt glatten Fahrbahn stürzte sie und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten die 63-Jährige in ein Krankenhaus.

Gegen 09:00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei eine schwer verletzte Pedelecfahrerin an der Straße An den Zwölf Morgen. Rettungskräfte brachten die 85-Jährige in ein Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen befuhr die Frau die Straße An den Zwölf Morgen in Richtung Bonnenbroich, als sie aufgrund des Glatteises stürzte. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.

Zu einem weiteren witterungsbedingten Unfall kam es kurz darauf gegen 09:15 Uhr im Bereich Westend. Ein 26-jähriger Fahrer eines Lieferservices kam mit seinem Fahrrad an der Brunnenstraße auf glatter Fahrbahn zu Fall. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren Behandlung und Kontrolle in ein Krankenhaus.

Die Polizei Mönchengladbach nimmt die Unfälle zum Anlass, um Verkehrsteilnehmer für die witterungsbedingt schwierigen Straßenverhältnisse zu sensibilisieren. Vor allem in den Morgenstunden ist ein bedachtsames Fahren aller Verkehrsteilnehmer - egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Auto - ratsam, da Gefahr durch Glatteis auf den Straßen droht.(jl)

