Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter versucht Lieferdienst zu überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein unbekannter junger Mann hat am Dienstagabend (02.03.2022) versucht, einen Lieferdienst an der Hechtstraße zu überfallen. Der Unbekannte betrat gegen 20.20 Uhr mutmaßlich mit einer Pistole in der Hand den Gastraum. Als die 22-jährige Inhaberin dies erkannte, rief sie sofort um Hilfe und drei Angestellte eilten in den Raum. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute. Auf seiner Flucht stieß der Unbekannte einen 18 Jahre alten Passanten zur Seite, stieg auf ein Pedelec und fuhr in Richtung Steinbuttstraße davon. Zeugen beschrieben den Flüchtigen als etwa 15 bis 16 Jahre alten und 160 bis 170 Zentimeter großen Jugendlichen. Er soll schwarze Oberbekleidung, eine schwarz-weiße Mütze und eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben. Eine sofortige Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ohne Ergebnis. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

