Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf frischer Tat ertappt und ohne Beute geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochmittag (02.03.2022) in der Filderbahnstraße versucht, Gegenstände aus einem Fahrzeug zu stehlen und ist dabei auf frischer Tat ertappt worden. Der 56-jährige Fahrzeugbesitzer hatte sein Auto gegen 12.30 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich des Spitalhofs abgestellt. Er lud mehrere Gegenstände aus dem blauen Volvo aus, als er einen unbekannten Mann bemerkte, der sich in das geöffnete Fahrzeug lehnte. Der 56-Jährige packte den Unbekannten an den Schultern und zog ihn zurück, woraufhin dieser offenbar ohne Beute die Flucht in Richtung Richterstraße/Streibgasse ergriff. Eine anschließende Fahndung der alarmierten Beamten verlief ohne Erfolg. Der Fahrzeugbesitzer beschrieb den Mann als zirka 180 Zentimeter groß und etwa 30 Jahre alt. Er soll einen dunklen Teint, kurze schwarze Haare, einen kurzen schwarzen Vollbart haben und eine dunkelgrüne Bomberjacke getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell