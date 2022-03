Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gartenhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag (28.02.2022) in ein Gartenhaus im Gewann Hohlgraben eingebrochen. Die Täter brachen mutmaßlich gegen 0.30 Uhr eine Metalltür der Hütte auf und stahlen daraus Werkzeuge, eine Winterjacke sowie Gasflaschen im Wert von über 300 Euro. In diesem Zusammenhang sind drei maskierte Personen auf einem Nachbargrundstück beobachtet worden. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Telefonnummer +4971189903700 zu wenden.

