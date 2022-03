Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Autos getreten - Auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag (01.03.2022) zwei Jugendliche und ein Kind vorläufig festgenommen, nachdem diese mehrere geparkte Fahrzeuge in der Alexanderstraße und Blumenstraße beschädigt haben sollen. Eine Anwohnerin beobachtete gegen 01.30 Uhr aus ihrer Wohnung heraus, wie drei dunkel gekleidete Personen im Bereich der Blumenstraße gegen mehrere Fahrzeuge traten und alarmierte daraufhin die Polizei. Als ein weiterer Zeuge die Personen ansprach, flüchteten sie in Richtung Eugensplatz, wo sie kurze Zeit später durch eine Streife angetroffen und kontrolliert werden konnten. Bei insgesamt 20 Fahrzeugen stellten die Beamten Beschädigungen, unter anderem auch abgetretene Spiegel, fest. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten die beiden Mädchen im Alter von 13 und 17 Jahren sowie den 14-jährigen Jungen an eine Sozialeinrichtung.

