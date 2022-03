Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkaufsstände im Visier von Einbrechern - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht zum Montag (28.02.2022) in einen Verkaufsstand an der Königsstraße eingebrochen, bei einem weiteren blieb es beim Versuch. Die Täter drückten zwischen 21.00 Uhr am Sonntag und 10.00 Uhr am Montag gewaltsam den verschlossenen Rollladen eines Verkaufsstandes hoch. In der Folge durchwühlten sie sämtliche Schränke im Inneren des Standes. Ob sie etwas stahlen, muss noch ermittelt werden. An einem weiteren Verkaufsstand, der nur wenige Meter entfernt stand, hatten die Täter offenbar im selben Zeitraum vergeblich versucht, das Stahlgehäuse am Verkaufstresen aufzuhebeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell