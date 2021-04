Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Unfälle nach Abstandsverletzung

Kirchheim (ots)

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos ereignete sich am 13.04.2021, um 07.42 Uhr, auf der A6, Höhe Kirchheim an der Weinstraße. Der 42-jährige Fahrer eines Skoda war unterwegs in Richtung Mannheim. Verkehrsbedingt musste er seine Geschwindigkeit reduzieren. Aufgrund zu geringen Abstandes fuhr der ihm folgende Opel auf. Hinter dem 53-jährigen Opel-Fahrer war ein 40-jähriger mit seinem VW unterwegs. Auch dieser hielt nicht den erforderlichen Abstand zu dem Vorausfahrenden ein. Nachdem es zwischen dem Skoda zu dem Opel zu einem Unfall gekommen war, fuhr der VW auf den Opel auf. Der VW und der Opel wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die 33-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 53-jährige Opel wurde ebenfalls leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Hinweis ihrer Polizei! Auf den Autobahnen unseres Dienstbezirks stellt die Unterschreitung des Sicherheitsabstandes die häufigste Unfallursache dar. Damit Sie sich und andere Verkehrsteilnehmende nicht gefährden, beachten Sie die Faustregel: "A B S T A N D = H A L B E R T A C H O !" Wir wollen, dass Sie sicher ans Ziel kommen! Abstand | Polizei | Willkommen in Rheinland-Pfalz (rlp.de)

