POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf der L 68 zwischen Nohn und Oberehe-Stroheich 54578 Nohn, L 68 in Richtung Stroheich 24.07.2020, ca. 16:20 Uhr

Daun (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer mit einem weißen LKW mit Kühlaggregat am Anhänger fuhr am 24.07.2020, ca. 16:20 Uhr auf der L 68 von Stroheich kommend in Fahrtrichtung Nohn. Der andere Unfallbeteiligte befuhr mit seinem Lkw die Straße in entgegengesetzter Richtung.

In einem Fahrbahnengpass, missachtet der Fahrer des weißen Lkw die Vorfahrt des bevorrechtigten Lkw ('Vorrang vor dem Gegenverkehr') sodass dieser nach rechts ausweichen musste und mit der dort befindlichen Leitplanke kollidierte.

Hierdurch werden sowohl der Lkw als auch die Leitplanke beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

