Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Auseinandersetzung endet mit Platzverweis

Grünstadt, Neugasse - 13.04.2021, 23:15 Uhr (ots)

Aufgrund von Anrufen über heftiges Geschrei in der Neugasse waren Beamte der PI in der Nacht im Einsatz. Vor Ort konnte ein 32-Jähriger sichtlich aufgebrachter Mann aus Grünstadt angetroffen werden, der rumschrie. Er blutete an der Hand. Es stellte sich heraus, dass er zur Wohnung eines 21-Jährigen wollte, in der sich weitere Personen aufhielten. Da man ihn nicht einließ, kam es zum Streit - der 32 soll gegen Türen getreten haben und sich Zugang zur Wohnung verschafft haben - in der Wohnung ging ein Tisch und eine Fensterscheib zu Bruch - ein 35-Jähriger hatte eine Schwellung am Auge und eine aufgeplatzte Lippe (wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht) - ein 24-Jähriger hatte offensichtlich auch was abbekommen (Rötung im Gesicht). Was sich genau abgespielt hat, muss noch erforscht werden. Der 32-Jährige erhielt jedenfalls einen Platzverweis.

