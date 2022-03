Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Montag (28.02.2022) in der Tübinger Straße einen E-Scooter gestohlen. Die Täter überwanden gegen 15.30 Uhr die Kette, mit der der schwarz-orangefarbene E-Scooter der Marke Segway-Ninebot mit dem Kennzeichen EKC691 an einem Fahrradständer auf Höhe eines Einkaufszentrums festgebunden war. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Telefonnummer +4971189903100 zu wenden.

