Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand von Gartenhütte

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Eine Gartenhütte ist am Montagnachmittag (28.02.2022) im Gewann Oberer Steinenberg in Brand geraten. Ein Passant bemerkte gegen 15.00 Uhr eine starke Rauchentwicklung und wählte den Notruf. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten daraufhin die in Vollbrand stehende Hütte, die dennoch komplett niederbrannte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

