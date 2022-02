Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Garagen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Unbekannte sind am Wochenende (25./26.02.2022) in mehrere Garagen an der Bockelstraße eingebrochen. Ein Garageneigentümer war das letzte Mal am Freitagabend gegen 21.00 Uhr an seiner Garage. Als er am nächsten Tag gegen 14.00 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass diese sowie vier weitere Garagen offenbar gewaltsam geöffnet worden waren. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell