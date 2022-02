Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brennender Zeitungsstapel in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Zeitungsstapel, der in einem Mehrfamilienhaus an der Walckerstraße neben der Hauseingangstür abgelegt war, ist am Samstagabend (26.02.2022) in Brand geraten. Eine 40 Jahre alte Frau bemerkte gegen 20.15 Uhr starken Rauch im Hausflur und verständigte die Feuerwehr. Alarmierten Polizeibeamten gelang es, den Brand schnell zu löschen, bevor weitere Schäden entstanden. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell