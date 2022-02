Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Bürogebäude eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind von Donnerstag auf Freitag (24./25.02.2022) in ein mehrstöckiges Gebäude einer Sozialeinrichtung an der Hafenbahnstraße eingebrochen. Die Täter gelangten in der Zeit von 16.30 Uhr bis 06.00 Uhr auf der Gebäuderückseite auf ein Flachdach, wo sie ein Fenster im ersten Obergeschoss einschlugen. Im Gebäude hebelten sie in mehreren Stockwerken Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Über die Höhe des Stehlguts ist bislang nichts bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell