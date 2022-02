Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgänger geht bei Rot und flüchtet nach Unfall: Ermittler suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein unbekannter Fußgänger ist am Freitagmittag in der Holländischen Straße, Ecke Wiener Straße, bei Rot über die Straße gegangen und dabei von einem Auto angefahren worden. Allerdings flüchtete der Mann, der verletzt worden sein könnte, anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. An dem Pkw des Autofahrers war durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von 3.500 Euro entstanden. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten nun um Zeugenhinweise auf den flüchtigen Fußgänger.

Wie der Autofahrer, ein 59-Jähriger aus Calden, den von ihm gerufenen Beamten des Polizeirevier Nord schilderte, war es gegen 12:40 Uhr zu dem Unfall gekommen. Er war mit seinem Mercedes auf der Holländischen Straße in Richtung Vellmar unterwegs. An der für ihn grünen Ampel sei plötzlich von links von der Haltestelle "Wiener Straße" kommend der Fußgänger über die Straße gegangen, den der 59-Jährige mit der Front seines Autos erfasste. Der Fußgänger kam zu Fall, bevor er die Straße weiter überquerte und sich zunächst auf den Gehweg setzte. Nachdem ein unbekannter Passant dem Mann seinen Schuh gebracht hatte, den er bei dem Zusammenstoß verloren hatte, rannte er plötzlich in Richtung Vellmar davon.

Es soll sich um einen 25 bis 30 Jahre alten und 1,80 Meter großen, sehr schmalen Mann mit dunklerem Teint gehandelt haben, der eine beigefarbene karierte Jacke, eine beigefarbene Hose und helle Turnschuhe trug.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Fußgänger geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell