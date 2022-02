Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekanntes Trio schlägt 53-Jährigen zusammen: Zeugen in Waldau gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurde am gestrigen Sonntagabend ein 53-jähriger Mann aus Kassel von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Wie der Verletzte bei einer anschließenden Befragung der Polizei schilderte, war er zuvor von drei unbekannten Tätern in der Breslauer Straße in Kassel angegriffen und zusammengeschlagen worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der geschilderten Körperverletzung gemacht haben.

Wie der 53-Jährige den Polizisten des Reviers Ost im Krankenhaus berichtete, war er am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr allein zu Fuß in der Breslauer Straße, zwischen der Nürnberger Straße und dem Vautswiesenweg, unterwegs. Dort sei er von drei unbekannten Männern angesprochen und nach Zigaretten gefragt worden. Als der 53-Jährige entgegnete, dass er keine Zigaretten hat und weitergehen wollte, hätten ihn die Täter plötzlich grundlos angegriffen. Mit einem Baseballschläger und Schlagstöcken sollen sie auf ihn eingeschlagen haben, bis er zu Boden ging. Anschließend sei das Trio in unbekannte Richtung geflüchtet. Neben einem Armbruch erlitt das Opfer Verletzungen am Kopf und am Bein. Der 53-Jährige beschrieb den Polizeibeamten drei etwa 30 Jahre alte und ca. 1,80 Meter große Männer, die dunkel gekleidet waren. Zwei von ihnen sollen eine Wollmütze getragen haben, der dritte Täter habe kurze dunkle Haare gehabt.

Wer den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter geben kann oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Körperverletzung gemacht hat, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell