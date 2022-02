Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zum Brand am Holländischen Platz: Feuer brach in leerstehendem Appartement aus; Ursache noch unklar

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentlichte Erst- und Folgemeldung.)

Kassel-Nord: Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Holländischen Platz am heutigen Freitagmorgen gegen 7:50 Uhr haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die Ermittlungen zur Ursache des Feuers übernommen. Wie sie berichten, war der Brand in einem momentan leerstehenden Appartement im 1. OG des Hauses ausgebrochen, welches offenbar von Unbekannten als Schlafstätte genutzt wird. Die genaue Ursache für das Feuer ist noch unklar. Derzeit kommen eine fahrlässige oder vorsätzliche Verursachung in Betracht. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

