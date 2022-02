Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter entreißt Mann vor Restaurant die Tasche und flüchtet: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Donnerstagabend vor einem Restaurant in der Kurt-Schumacher-Straße einem 65-Jährigen aus dem Landkreis Nürnberger Land eine Tasche entrissen und ist damit geflüchtet. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den Täter. Es soll sich um einen ca. 20 bis 30 Jahre alten Mann mit südosteuropäischem Aussehen gehandelt haben, der Deutsch mit Akzent sprach und mit einer karierten Jacke und braunen Mütze bekleidet war.

Das Opfer hatte unmittelbar nach der Tat, die sich gegen 21:30 Uhr ereignete, eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife des Reviers Mitte angehalten und von dem Vorfall berichtet. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief anschließend jedoch ohne Erfolg. Wie der 65-Jährige den Beamten schilderte, war er zuvor von drei Männern in der Fußgängerzone angesprochen worden und gefragt worden, ob er Drogen kaufen wollen. Dies habe er verneint. Er sei aber auf dem Weg zu einem Restaurant in der Kurt-Schumacher-Straße, Ecke Mittelgasse gewesen, wobei ihm die drei Unbekannte gefolgt und einer der Männer schließlich das letzte Stück begleitet habe. Unmittelbar vor dem Restaurant habe der Täter ihm dann plötzlich von hinten die über die Schulter getragene Herrenhandtasche entrissen, sodass die Tasche von dem Schulterträger abriss. Der Unbekannte sei sofort mit der schwarzen Lederherrentasche samt Bargeld und Ausweispapieren geflüchtet. Er habe den Mann noch in die Mittelgasse bis zum Entenanger verfolgt, dort aber aus den Augen verloren.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell