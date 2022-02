Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Brand in Mehrfamilienhaus am Holländischen Platz ist gelöscht: Keine Personen in betroffener Wohnung

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 08:12 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5149859 veröffentlichte Erstmeldung.)

Kassel-Nord: Wie die bei der Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus am Holländischen Platz eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, war ein Feuer in einem Appartement im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Der Brand konnte inzwischen durch die Feuerwehr gelöscht werden. In der Wohnung selbst haben sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte keine Personen befunden. Meldungen über mögliche Verletzte liegen der Polizei bislang nicht vor, wobei die Befragung der Bewohner des betroffenen Stockwerks noch nicht abgeschlossen ist. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen diesbezüglich wird die Kriminalpolizei übernehmen.

Aktuell besteht die Sperrung der Holländischen Straße ab dem Westring wegen des Feuerwehreinsatzes noch. Mit einer Aufhebung ist aber in nächster Zeit zu rechnen.

