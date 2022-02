Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Geflüchteter 67-jähriger Sicherungsverwahrte festgenommen

Kassel (ots)

Am Donnerstagvormittag, 17.02.2022 gelang einem 67-jährigen Sicherungsverwahrten, im Rahmen einer begleiteten Ausführung in der Kasseler Innenstadt die Flucht.

(Beachten Sie bitte hierzu die Pressemitteilungen vom 17.02.2022, 12:10 Uhr, 13:54 Uhr und 14.12 Uhr.)

Nach einem Zeugenhinweis konnte der der Geflohene am Freitag, 18.02.2022, gegen 02.20 Uhr in einem Hotel in Baunatal festgenommen werden. Er wurde umgehend der Justizvollzuganstalt zurückgeführt. Die näheren Umstände seiner Flucht bedürfen weiterer Ermittlungen.

