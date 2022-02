Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sturm in Nordhessen: Bislang rund 100 Einsätze für die Polizei

Kassel (ots)

Nordhessen: Das Sturmtief "Ylenia" hat der Polizei in Nordhessen bislang rund 100 Einsätze beschert, der Großteil davon wegen umgestürzter Bäume oder umgewehter Schilder und Zäune. Im Schwalm-Eder-Kreis und im Landkreis Kassel sind jedoch auch verletzte Personen zu beklagen. Gegen 7 Uhr war in Fritzlar ein 40-Jähriger von herabfallenden Gegenständen eines Daches am Kopf getroffen und verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. In Liebenau im Landkreis Kassel war gegen 9 Uhr ein vollbeladener Milch-Lkw mit Anhänger von einer starken Böe erfasst und auf den unbefestigten Seitenstreifen gedrückt worden, wodurch das Fahrzeuggespann kippte und in der Böschung auf die rechte Seite fiel. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Bei den übrigen Einsätzen blieb es nach derzeitigem Kenntnisstand bei Verkehrsbehinderungen oder Sachschäden. 10 der Einsätze betrafen das Stadtgebiet Kassel, im Landkreis Kassel erhielt die Polizei bislang etwa 20 Meldungen wegen Beeinträchtigungen aufgrund des Unwetters.

Milch-Laster muss aufwendig geborgen werden

Wie die an der Unfallstelle bei Liebenau eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, war der Milch-Laster gegen 9 Uhr auf der Landesstraße 3212 von Hofgeismar kommend in Richtung Liebenau-Niedermeiser unterwegs. Rund 2,5 Kilometer vor Niedermeiser war der Lkw dann von der Windböe erfasst worden und kippte auf die Seite. Der 31 Jahre alte Fahrer aus Seesen in Niedersachsen sowie seine 20 Jahre alte Beifahrerin aus Bremerhaven zogen sich leichte Verletzungen zu. Der 31-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem Lkw, der erheblich beschädigt wurde, wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Die aufwendigen Bergungsarbeiten, bei denen zunächst die Milch aus dem verunfallten Lkw abgepumpt und umgeladen werden muss, dauern aktuell noch an. Die L 3212 ist momentan noch voll gesperrt.

Weitere Meldungen aus nordhessischen Landkreisen im Presseportal

Weitere Polizeimeldungen zu den Folgen des Unwetters aus den nordhessischen Landkreisen Schwalm-Eder-Kreis und Werra-Meißner sind im Presseportal bei der Polizei Eschwege (https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44151) und der Polizei Homberg (https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44149) zu finden.

