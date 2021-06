Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Unbekannte Täter versuchen Fahrkartenautomat aufzubrechen Osterode-Leege am 12.06.2021 gegen 04:00 Uhr

Hannover (ots)

Möglicherweise sind bisher noch unbekannte Täter gestört worden oder gescheitert. Sie hatten in den frühen Morgenstunden mit einem Hebelwerkzeug versucht, den Fahrausweisautomaten am Haltepunkt Leege aufzuhebeln. Der Automat blieb weiterhin funktionsfähig. Eine Störungsmeldung lief dennoch bei der Deutschen Bahn auf. In diesem Zusammenhang sucht die ermittelnde Bundespolizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. Hierbei ist für die Ermittler von Interesse, ob ortsfremde Fahrzeuge oder Personen in der Nähe des Tatorts gesehen wurden oder ob Werkzeuggeräusche zu hören waren. Zeugen können sich bei der Bundespolizeiinspektion Hannover unter der Telefon-Nummer: 0511 - 30365-0 melden.

