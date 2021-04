Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Fahrer flüchtet auf der B75 im Bereich der Stadt Delmenhorst vor der Polizei +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn wollten am Montag, 19. April 2021, gegen 23:45 Uhr, die Insassen eines VW Golf kontrollieren, die die B75 in Richtung Oldenburg befuhren.

Um sich der Kontrolle zu entziehen, beschleunigte der Fahrer den Pkw und verließ die B75 an der Anschlussstelle Stickgras, um im Anschluss in Gegenrichtung wieder aufzufahren. Zwischen Ab- und Auffahren kam es auf dem kurzen Abschnitt der Syker Straße zu gefährlichen Verkehrssituationen. Die Richtungsfahrbahn Bremen wurde dann mit mehr als 200 km/h befahren und an der Anschlussstelle Huchting verlassen.

Nachdem der Pkw in einem Wohngebiet im Bereich der Heinrich-Plett-Allee zum Stehen gebracht wurde, setzten die beiden Insassen die Flucht zu Fuß fort. Mit Unterstützung von Beamten der Polizei Bremen und der Polizeiinspektion Diepholz konnten sie im Nahbereich gestellt werden.

Der 24-jährige Fahrer aus Bremen war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und könnte durch seine Fahrweise zudem ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen verwirklicht haben.

Bei der Durchsuchung des VW Golf fanden die Beamten außerdem geringe Mengen Marihuana, die dem 25-jährigen Beifahrer, ebenfalls aus Bremen, zuzuordnen waren.

Verkehrsteilnehmer, die sich durch die Fahrweise gefährdet fühlten, werden gebeten, sich unter 04435/9316-115 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell