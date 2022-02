Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrüche in Bäckerei, Friseursalon und Fahrradgeschäft: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel:

Zeugen zu drei Geschäftseinbrüchen, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Kassel ereigneten, sucht derzeit die Kasseler Kriminalpolizei. Konkrete Hinweise, dass die Taten auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen, liegen den Ermittlern bislang nicht vor.

In die Bäckerei am Rhönplatz waren unbekannte Täter über eine gewaltsam aufgebrochene Hintertür eingestiegen. Bei ihrer Suche nach Wertsachen wurden die Einbrecher offenbar nicht fündig, denn sie erbeuteten nach derzeitigem Sachstand lediglich ein Glas Nutella und eine Tüte Milch.

Ebenfalls im Laufe der Nacht ereignete sich der Einbruch in den angrenzenden Friseursalon am Rhönplatz. Dort warfen unbekannte Täter mit einem Kanaldeckel eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Geschäft. Der angerichtete Sachschaden durch das brachiale Vorgehen beläuft sich auf 1.000 Euro. Mit erbeuteten Trinkgelddosen der Mitarbeiter und einer Haarschneidemaschine flüchteten die Einbrecher anschließend nach draußen, wo sich ihre Spur verliert.

Bei dem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Holländischen Straße, nahe der Stadtgrenze zu Vellmar, lässt sich die Tatzeit durch die Auswertung von Bildern einer Überwachungskamera inzwischen genau eingrenzen: Demnach hatten drei Täter agiert, die um 23:40 Uhr über ein aufgehebeltes Oberlicht in das Gebäude einbrachen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Einbrecher drei hochwertige Fahrräder der Marke "Cube". In welche Richtung sie letztlich mit den Rädern flüchteten, ist nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

