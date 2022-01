Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht - Zaun beschädigt

Hoya (ots)

(BOE) Bereits am 07.01.2022, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr, kam es in Hoya in der Straße "An der Emte" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in einer Kurve einen grünen Maschendrahtzaun unmittelbar vor einer Einfahrt und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Hoya unter 04251-934640 in Verbindung zu setzen.

