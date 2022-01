Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Unter Betäubungsmitteln stehender Fahrzeugführer gestoppt

Nienburg (ots)

(KEM) Die Fahrt eines 32-jährigen Nienburgers nahm am 12.01.2022 ein jähes Ende, nachdem dieser bei einer Polizeikontrolle Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung aufwies. Nienburger Polizeibeamte kontrollierten den Toyota-Fahrer gegen 18.30 Uhr in der Hannoverschen Straße und stellten bei diesem unter anderem gerötete Bindehäute fest. Weitere Tests erhärteten ihren Verdacht, dass der Fahrer Betäubungsmittel zu sich genommen hatte. Der 32-Jährige räumte den Konsum in der Folge ein. Nach der Durchführung einer Blutentnahme durch einen Arzt wurde der Beschuldigte von der Polizei wieder entlassen. Die Weiterfahrt mit dem PKW untersagten sie ihm für 24 Stunden. Darüber hinaus leiteten sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Das Bußgeld bei einem erstmaligen Verstoß liegt bei 500 Euro, zudem folgen 2 Punkte beim Fahreignungsregister in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

