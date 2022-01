Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rollerfahrer stürzt PKW flüchtet.

Lauenau (ots)

(He.) Heute, um 08:30 Uhr fährt vom einem Parkplatz in der Straße am Scheunenfeld ein bisher unbekannter PKW-Führer und übersieht den auf der Straße, Am Scheunenfeld, fahrenden Motorroller-Fahrer. Der 17-jährige Rollerfahrer versucht noch auszuweichen, kommt jedoch beim Ausweichen zu Fall und verletzt sich dabei leicht. Am Roller entstand Sachschaden. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 05723/94610.

