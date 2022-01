Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf zu zwei Verkehrsunfallfluchten an geparkten PKW

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu zwei Verkehrsunfallfluchten, die sich am Dienstag, den 11.01.2022, in Nienburg auf zwei Parkplätzen ereigneten.

Zwischen 07.40 und 14.20 Uhr Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher eine auf einem Parkplatz der BBS Im Meerbachbogen geparkte gelbe Mercedes C-Klasse oberhalb des hinteren rechten Radkastens. Zwischen 12.00 und 12.30 Uhr wurde zudem ein auf einem Parkplatz des Netto-Marktes an der Hannoverschen Straße stehender schwarzer Mitsubishi am Kotflügel hinten rechts vermutlich durch einen blauen PKW beschädigt. An dem schwarzen Mitsubishi war blauer Fremdlack erkennbar. In beiden Fällen geht die Polizei davon aus, dass die Schäden durch ein- oder ausparkende Fahrzeuge verursacht wurden. Die Verursacher entfernten sich, ohne Ihre Beteiligung an den Verkehrsunfällen anzuzeigen.

Die Polizei Nienburg nimmt Zeugenhinweise unter (05021) 97780 entgegen.

