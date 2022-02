Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Apotheke - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Unbekannte sind am Freitag (25.02.2022) in eine Apotheke an der Amstetter Straße eingebrochen und haben Bargeld in Höhe von etwa 1.600 Euro erbeuten. Die Täter hebelten mutmaßlich zwischen 06.00 Uhr und 06.10 Uhr die Eingangstür auf, öffneten im Verkaufsraum zwei Geldkassetten und stahlen das Geld. Wie die Ermittlungen ergaben, nahm eine Zeugin in diesem Zeitraum einen lauten Knall aus der Apotheke wahr. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell