Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer fuhr Fußgänger an und flüchtete - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 71-jähriger Fußgänger war am Samstagabend (26.02.2022) gegen 17.25 Uhr im Mittleren Schlossgarten unterwegs, als er auf Höhe des Planetariums von einem bislang unbekannten Radfahrer von hinten angefahren wurde und anschließend zu Boden stürzte. Der Unfallverursacher setzte danach seine Fahrt in Richtung Ferdinand-Leitner-Steg fort, ohne sich um den Senior zu kümmern. Der 71-Jährige wurde leicht verletzt und anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Eine Beschreibung des flüchtigen Radfahrers ist leider nicht bekannt, Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

