Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Etwa 6.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (25.02.2022) in Stuttgart-Feuerbach ereignet hat. Ein 22-Jähriger befuhr gegen 12.20 Uhr mit seinem roten Pkw VW Fox die Tunnelstraße auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Pragsattel. Als ein neben ihm fahrender Fahrzeuglenker auf Höhe Hausnummer 2 auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, musste der 22-Jährige ausweichen und kam nach links auf den Gehweg ab, wo er mit einem Verkehrszeichenmast kollidierte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

